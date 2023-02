Francescoha una grande occasione nel ruolo di, ovvero responsabile dell'area tecnica della. Come scrive Calcio e Finanza, il dirigente dovrà dimostrare di essere all'altezza della sfida e potrebbe anche decidere di farsi "aiutare" da un dirigente "di campo", un ds alla vecchia maniera come siamo più abituati a pensarlo. Difficile, però, fare nomi concreti in questo periodo: un nome alla Beppe, per esempio, forse non accetterebbe di essere subordinato a un altro dirigente per fare il mercato e curare gli aspetti gestionali legati alla squadra.