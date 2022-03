Arthur vertice basso, Locatelli mezzala destra, Rabiot a sinistra. Questa la costante delle ultime uscite della Juventus, questo il centrocampo per la sfida di domani contro la Salernitana, se Locatelli fosse stato disponibile. Il centrocampista della Nazionale, però, è risultato positivo al Covid e non potrà scendere in campo contro i campani. Un’assenza che acuisce ulteriormente i problemi a centrocampo, reparto già martoriato dagli infortuni.



Un’assenza che chiama Massimiliano Allegri ad un lavoro di incastri, alla ricerca della soluzione migliore per domani. La scelta più semplice è anche quella più difficile. Mantenere l’impostazione tattica e dare fiducia al giovane centrocampista classe 2003, Fabio Miretti. Improbabile, però, che il tecnico livornese opti per questa opzione. L’altra, prevede lo spostamento di Danilo a centrocampo, ruolo che ha già fatto in caso di emergenza. La più probabile, però, è quella di un cambio tattico a ridisegnare la linea mediana: Bernardeschi esterno sinistro, la coppia centrale composta da Arthur e Rabiot e Cuadrado a destra. La notte porta consiglio, non è ancora detto che, domani, il tecnico bianconero non stupisca tutti con qualche “Allegrata”.