Ultimi arrivi nella giornata di oggi alla. Massimilianoattende tra le mura del JTC i suoi giocatori prima di partire per gli USA nella giornata di venerdì. Chi sono i più attesi da Max però? Leonardo, Federicoe Timothy. Ognuno per motivi differenti tra loro, come riferisce il Corriere dello Sport. Bonucci questa mattina è stato di certo il grande protagonista fuori dal JMedical ( QUI il racconto) ma poi c'era Max ad attenderlo alla Continassa.Weah è il primo acquisto di questo calciomercato, l'americano arriverà senza passare dal JMedical dove è già stato a fine giugno e si metterà subito a disposizione di Allegri con grande entusiasmo, quello di chi si appresta a 23 anni a disputare la prima stagione in bianconero. Discorso differente per Leonardo Bonucci che ritornerà dove è stata casa e spera di poter trovare ancora uno spiraglio per restare a Torino, nonostante le volontà della società siano note. Si allenerà con i compagni fino a giovedì quando partiranno alla volta degli States.Chi cerca la stagione del riscatto è Federico Chiesa. Dopo l'accoglienza calorosissima dei tifosi Chiesa si trova ad un bivio: proseguire con la Juventus, a cui è legato fino al 2025 oppure prendere un'altra strada? In Premier League le estimatrici non mancano ma spetta a Chiesa la decisione definitiva. Di certo la Juve non vuole privarsene a prezzi bassi, mai inferiori ai 55 milioni versati alla Fiorentina per il suo cartellino.