Una vittoria importante della Juve nel derby, in cui oltre ai tre punti, ha ritrovato anche il tifo più caldo, quello dei gruppi ultras che nelle ore precedenti alla gara, davanti al J Hotel, hanno scortato la squadra dalla Continassa fino allo stadio. Poi, scrive Tuttosport, il sostegno incessante, con cori di supporto all’intervallo - quando dagli altri settori, come accaduto più volte in stagione, è piovuto invece qualche fischio - e con cori di incitamento in particolare per Allegri nella ripresa. La curva bianconera ha potuto usufruire nuovamente di tamburi, megafoni e delle bandiere, rivivendo così un clima che ormai mancava da tempo e che sicuramente ha aiutato la squadra, soprattutto nella ripresa.