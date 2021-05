di Cristiano Corbo, inviato alla Continassa

Una notte di festa e una mattina di riflessioni. Come fosse un flusso continuo, la Juve ha vissuto una giornata di verdetti: quelli del campo in primis, poi le naturali decisioni della società dopo la valutazione generale, non certamente dettata dall'euforia post Bologna ma ugualmente determinata dalla qualificazione in Champions League. A prescindere, che giornata è stata alla Continassa? Nuvoloni neri, pioggia, eppure non quella frenesia che ci si aspettava.



LE PRESENZE - Nonostante la levataccia - la squadra è rientrata in piena notte da Bologna -, la giornata al centro bianconero è iniziata presto. Poco dopo le 9 è partito il viavai di auto e presenze e al JTC si sono intravisti Pavel Nedved e Federico Cherubini, nessuna traccia invece di Fabio Paratici o del presidente Agnelli. C'era però il più atteso, l'uomo che in questo momento è al centro di ogni discorso relativo al futuro: Andrea Pirlo ha trascorso parte del mattino al JTC, verosimilmente per parlare e conoscere il suo destino. Ha avuto comunicazioni riguardo al possibile esonero? Era l'ultima volta in quella che è stata casa sua per un anno circa? Impossibile avere oggi certezza. E' possibile avere oggi sensazioni. E allora sì, siamo più vicini all'addio che alla permanenza.



LA SITUAZIONE - Nulla è scritto, anche perché la Juve prenderà ancora un po' di tempo per decidere, sondare, valutare il mercato. Mercoledì diventa un giorno chiave, giovedì ci sarà l'assemblea degli azionisti. Se ci sarà un nuovo allenatore, la dirigenza vorrà averlo in pugno già per quella data. Non è impossibile, in particolare se poco prima Zidane dovesse svincolarsi dal Real - il francese resta il primo nome - o se Max Allegri dovesse finalmente sciogliere il nodo Real Madrid (il livornese è il piano A2). C'è anche Gasperini, nonostante le rassicurazioni dell'Atalanta. Non sembrano più esserci Simone Inzaghi e Gennaro Gattuso, candidati forti ma in caso di Europa League. E poi? Poi c'è Andrea. Più sereno. Ieri convinto di essere più vicino alla permanenza e invece oggi più distante di tutti. Ancora poche ore e sapremo. Intanto, domani, la Partita del Cuore può essere pure la partita d'addio...