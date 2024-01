Nella serata di ieri la Juve ha centrato la qualificazione ai quarti di finale della Coppa Italia, imponendosi per 6-1 contro la Salernitana di Filippo Inzaghi, che era passata in vantaggio dopo neanche un minuto di gioco. Ma le reti di Miretti, Cambiaso, Rugani, Yildiz, Weah e un'autorete dei campani, hanno letteralmente spazzato via gli ospiti. A manifestare la propria felicità per il passaggio del turno è stato anche l'attaccante bianconero Dusan Vlahovic, che ha postato un messaggio attraverso i suoi accounti social: 'Un’altra notte memorabile a casa nostra!'.