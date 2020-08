“Non esistono parole per descrivere questi momenti.. Grande squadra!”. Così Merih Demiral festeggia la conquista del nono scudetto consecutivo della Juventus tramite un post su Instagram. Il difensore turco è reduce da una stagione piuttosto complicata, a causa della rottura del legamento crociato che lo ha tenuto fuori dai giochi per molti mesi. Ultimamente ha ripreso a correre con il gruppo, segnale che l’infortunio è smaltito ed è pronto a riprendersi la scena. Nel frattempo, Demiral si gusta il primo titolo in carriera.