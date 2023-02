Juventus focalizzata sulla sfida di Coppa Italia. Contro la Lazio, giovedì 2 febbraio alle ore 21:00, va in scena all'Allianz Stadium la gara valida per i Quarti di Finale della competizione: in palio c'è l'accesso alle semifinali.Il gruppo oggi si è ritrovato ieri al mattino sotto il sole dello Juventus Training Center. Lavoro sulla fase di costruzione della manovra contro pressing avversario e poi esercitazioni sulla finalizzazione per centrocampisti e attaccanti: questo il menu della seduta all'antivigilia della sfida con i biancocelesti. Oggi allenamento al mattino.