Nonostante la stima di Maurizio Sarri, Gonzalo Higuain si avvia verso un altro addio alla Juventus. Il club bianconero non considera il centravanti argentino (pronto a rientrare dopo i 6 mesi di prestito al Chelsea) fra i programmi della prossima stagione e punta a cederlo a titolo definitivo. A Torino il Pipita sarà solo di passaggio, questione di equilibri di squadra e di bilancio: una decisione che, come si legge su La Gazzetta dello Sport, è stata già comunicata allo stesso Sarri. Higuain è un pupillo del tecnico toscano, che però non dovrebbe allenarlo in bianconero.