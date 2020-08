A nemmeno 24 ore dall'annuncio di Andrea Pirlo come nuovo tecnico della Juventus forse parlare già di imminente Pirlolandia è troppo. Ma si sa com'è, il giornalismo vive anche di questi piccoli eccessi, e così l'edizione odierna de Gazzetta dello Sport si è lasciata sfuggire tale definizione, titolando un articolo del collega Luca Bianchin sulla squadra bianconera che verrà. Apriti cielo: su Twitter tantissimi appassionati di calcio hanno ironizzato sull'opportunità della scelta, ricordando anche le precedenti Sarrilandia e compagnia bella, che non hanno portato buono. E anche diversi tifosi della Juve, più prudenti, invitano la stampa sportiva alla calma: ci sarà tempo, speriamo, per coniare nuovi termini…