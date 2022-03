In questo momento, la Juventus si trova al J Hotel, a pochi metri dal Training Center, in ritiro in vista della partita di domani contro la Salernitana. Un match molto delicato, contro una squadra in ripresa ma, soprattutto, perché arriva dopo l’eliminazione in Champions League. Pochi dubbi, molti dei televisori presenti nella struttura ricettiva della Juventus saranno stati puntati sulla partita dell’Inter che, a San Siro, non è andata oltre l’1 a 1 contro la Fiorentina.



Una frenata, l’ennesima, della squadra di Simone Inzaghi, che può cambiare molte cose in campionato. In questo momento, con lo stesso numero di partite disputate, l’Inter è davanti alla Juventus di 4 punti, 60 e 56. Domani, se la squadra di Allegri dovesse riuscire a vincere, si avvicinerebbe di molto ai nerazzurri, entrerebbe in scia, inizierebbe a mettere pressione; soprattutto in vista dello scontro diretto che si giocherà dopo la sosta nazionali e che potrebbe valere il sorpasso virtuale.



Quanto successo questa sera all’Inter, quindi, deve servire da benzina nel motore, stimolo ulteriore, tra le mura del J Hotel, per dimenticare l’eliminazione dalla Champions e alzare i giri del motore in vista della partita di domani. Testa alta, quindi, perché il finale di stagione può ancora riservare delle soddisfazioni.