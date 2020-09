Alvaro Morata si presenta in grande stile e digrigna i denti quando gli viene chiesto conto del numero dei gol segnati in carriera: "Questa è una domanda che me la fanno tante volte e voglio essere sincero. Come attaccante certo che vorrei fare 30,35, 40 gol ma ne ho visti tanti in carriera che ne hanno fatti 40 e non hanno vinto niente. Io ne ho fatti a volte 15, a volte di più ma quasi sempre, tranne l'ultimo anno ho vinto tante cose.". Poi parla anche del rapporto con Ronaldo e di cosa gli ha detto CR7... QUI la conferenza stampa integrale.