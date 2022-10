Intervenuta ai microfoni di Radio Napoli Centrale, l'ex calciatrice Carolina Morace ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulla Juve, con annessa frecciatina a Massimiliano Allegri.'Sono rimasta shockata dalle dichiarazioni di Allegri. Dire che non è un fallimento o che la squadra stava già pensando al Lecce, è una presa in giro. Il bel calcio ti fa vincere le partite e legare ad una squadra. Ho visto la partita della Juventus ed è stata scandalosa, non c’era nulla di organizzato, è ovvio che i giocatori vanno in confusione'.