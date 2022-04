Nel pre partita della sfida contro il Bologna, all'Allianz Stadium si è presentato Alessandro Del Piero su invito di Lapo Elkann che, ha fatto così ritorno davanti ai suoi vecchi tifosi dopo più di 10 anni. Questo non è passato inosservato all'ex giornalista Mediaset Maurizio Pistocchi, il quale ha voluto dire la sua attraverso un tweet pubblicato sul suo account, senza risparmiare frecciate all'indirizzo della società bianconera.



'Cinque giorni fa #alexdelpiero era a Lisbona con #LapoElkann, oggi è tornato allo Stadium dove non si vedeva da 10 anni. In un giorno a #Lapo è riuscito quello che ai dirigenti della #Juve non è riuscito in 10 anni'.