Attraverso delle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Tutti i Convocati, il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, si è espresso anche sul bianconero Federico Chiesa.'Chiesa è un giocatore di gran gamba con un ottimo tiro ma non è un campione e Spalletti non è un mago, Chiesa non è un fuoriclasse come Bellingham. Il problema serio della Nazionale è la qualità dei giocatori, non è colpa del ct'.