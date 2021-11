La convocazione diha colto tutti di sorpresa, sia in Italia sia in Argentina. La chiamata del ct Scaloni non se l'aspettavano nemmeno gli. O, almeno, non così presto. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ​qualche mese fa Soulé avrebbe fatto loro una previsione: "". Si spiegherebbe anche così il motivo del rifiuto di giocare per l'Italia, declinando il sondaggio dellae motivando di conseguenza la fretta, da parte della, di farlo esordire il prima possibile in gare ufficiali con la ​