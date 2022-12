Come racconta Tuttosport,suha parlato al presente e d’altra parte di presente vive ogni allenatore. «Contiamo su di lui e su tutta la squadra per continuare a vincere come hanno dimostrato di saper fare nelle ultime giornate, mantenendo alti i nostri obiettivi sportivi», proseguiva il suo comunicato. Ecco il primo bivio del futuro di Allegri: quello dei risultati. Chiunque sarà a comporre la nuova area tecnica della Juventus, se Allegri riuscisse nell’impresa di rimontare il Napoli e riconquistare lo Scudetto non potrebbe che confermarlo.