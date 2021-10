La frase disull'attacco, estratta dalla conferenza stampa pre Roma: "Morata molto probabilmente oggi si allenerà con la squadra, per essere a disposizione dipende da quanti rischi avrà. Dybala invece no, è molto più indietro rispetto a Morata. Credo che nel giro di una settimana, massimo dieci giorni potrà essere con la squadra. Kean sta bene, ma non ho ancora deciso niente: se Morata non dovesse essere a disposizione la scelta cadrebbe o su di lui o su Chiesa centravanti o su Kaio Jorge, anche se non ha i 90 minuti. É un ragazzo molto interessante e potrà essere una buona soluzione per le prossime partite".