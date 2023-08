A Orlando potrebbe rivedersi in campo Dusan, indisponibile contro il Milan per i postumi della pubalgia: il serbo da lunedì è tornato ad allenarsi in gruppo e ieri Allegri ha annunciato il suo ritorno, almeno part-time: «Dusan ha fatto allenamento con tutta la squadra e sarà a disposizione. Sarei contento e felice di poterlo schierare per un pezzetto di partita». Lo riporta Gazzetta.