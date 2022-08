Le parole dia Sky:- "La Juve la vedremo a fine anno. Speriamo di recuperare prima di novembre Chiesa e Pogba che sono due giocatori discretamente bravi. Quando perdi giocatori che hanno certi tipi di caratteristiche, a calcio i giocatori non sono tutti uguali, lo ripeto un miliardo e mezzo di volte. Purtroppo si continua a dire cose che sono l'opposto di quello che dico io, cosa devo fare. Di Maria è un campione. A calcio ci sono le categorie, non lo ripeto più. C’è la Lega Pro, i Dilettanti, l’Eccellenza, la Promozione. Nessuno si è accorto che Miretti a calcio corre all’indietro e prendere palla all’indietro non si va a meno che non sei l’ultimo uomo. Abbiamo rischiato di prendere gol e di farlo con Kean. Sono dettagli che mi diverto a guardare".