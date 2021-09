"L'ho detto la prima conferenza: De Ligt ha 22 anni, è molto bravo, ma quando è arrivato alla Juventus, perché quando vivi l'entusiasmo e perdi lucidità.. Deve migliorare. Chiellini a 20 anni era come De Ligt e forse peggio. Poi a 28 è diventato un giocatore serio. C'è un percorso normale. Per tutti. Nessuno nasce imparato. Poi c'è l'eccezione e fa parte di un'altra categoria. Ma ce n'è una. La normalità è un'altra. De Ligt è molto giovane, bravo, qualità importanti e per caratteristiche può rimanere tanti anni alla Juventus. Indipendentemente dal fatto che giochi una partita in più o in meno”. Questo il concetto espresso oggi in conferenza stampa da Massimiliano. Frasi che, nell’esatto momento in cui sono uscite dalla bocca del tecnico bianconero, sono state riprese sui social per diventare motivo di dibattito. Un dibattito che, da subito, è diventato infiammato, tra chi attacca l’allenatore livornese e chi, al contrario, lo difende.