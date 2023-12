che riassume il senso di questa Juventus. Una squadra che ha ambizioni, ma non pensa in grande, semmai ragiona un passo alla volta. A pronunciarla è Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, dopo il successo della Juve per 1-0 sul Napoli: "”.Insomma, la missione per il presente e per il futuro è chiara: pensare ai primi obiettivi, conservare sogni, farsi spingere dalla fiducia ritrovata e poi ambire al prossimo successo. E così, come riportato dal sito ufficiale bianconero, Allegri ricorda: "I campionati li vince chi ha la miglior difesa e noi dobbiamo essere bravi a lavorare in questo e anche nella gestione della palla. Questa sera abbiamo fatto un buon primo tempo, soprattutto quando riuscivamo ad aprire il gioco; dobbiamo migliorare nei momenti della partita, nelle scelte, quando accelerare e quando rallentare; però nei momenti di difficoltà questa squadra diventa un blocco granitico, stiamo imparando a non scomporci dopo gli errori e questa sera siamo stati bravi a mettere il Napoli a -12 in classifica. Lo Scudetto? E’ giusto avere l’ambizione, poi però bisogna fare. Questa squadra non deve pensare a quello che sarà, ma alla prossima partita, perché più punti facciamo, più abbiamo possibilità di raggiungere il nostro obiettivo che è la Champions e di restare attaccati a quella che è la squadra più forte del campionato".