"Non so cosa si può trovare. Non è la mia Juventus, ho una rosa importante, ma bisogna migliorare molto. Abbiamo giocato male e abbiamo vinto. Questo può essere d'aiuto per la partita di domenica. Speriamo ci siano due, tre belle sorprese. Alla fine dell'anno vediamo. O magari un po' prima. Capofamiglia? Sono l'allenatore.". La frase di Max, pronunciata ad Amazon nel post partita, sta facendo il giro del web e conquistando i tifosi.