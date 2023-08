E' tornato tra i convocati a Udine, ha sfiorato l'ingresso in campo e ora si avvicina anche al possibile ritorno in Nazionale. Segnali incoraggianti per Paul, che gradualmente sta provando a tornare alla normalità: il ct della Francia, l’ex bianconero Didier Deschamps, lo ha inserito nella lista delle preconvocazioni per la prima sosta delle Nazionali (con le partite di qualificazione all’Europeo 2024), che arriverà tra due turni di campionato, dopo Bologna e Empoli per la Juve. Quali gare dovrebbe giocare? IL 7 settembre al Parco dei Principi di Parigi contro l’Irlanda, mentre il 12 settembre in amichevole nello stadio del Borussia Dortmund contro la Germania. Per quanto riguarda l'Italia, invece, il neo ct Spalletti è pronto a richiamare Locatelli, con lui anche Chiesa.