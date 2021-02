Come ogni lunedì, attraverso i profili social ufficiali della Juventus torna la rubrica "Monday motivation", le motivazioni del lunedì. Ad essere in copertina, questa mattina, sono i due difensori brasiliani Danilo e Alex Sandro. Entrambi i calciatori stanno disputando una stagione importante: il primo ha svoltato con l'arrivo di Pirlo e sembra un altro rispetto lla stagione scorsa; il secondo, dopo il suo rientro, ha fatto vedere come la squadra può cambiare se c'è lui in campo.