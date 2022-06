Ha fatto impazzire i tifosi di almeno due squadre - Juve e Milan - la foto pubblicata su Instagram da Dusan Vlahovic. Il centravanti bianconero, infatti, ha speso una stories per fare gli auguri di buon compleanno al rossonero Rafael Leao, definito "fenomeno", che oggi festeggia 23 anni (uno in più di lui). Una coppia "esplosiva", secondo molti appassionati, certi che i due attaccanti, insieme, sarebbero devastanti. Per il momento, comunque, i due sono amici solo al di fuori del campo, dove li unisce una bella amicizia.