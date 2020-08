Se c'è qualcuno che non può avere problemi a mostrare la propria immagine, quello è Cristiano Ronaldo. In queste concitate giornate post eliminazione dalla Champions League, che comprensibilmente lo ha mandato su tutte le furie, CR7 ha pubblicato oggi su Instagram una foto che lo ritrae in costume a bordo del suo yacht, esibendo tutto il suo fisico scolpito, segno della sua estrema serietà da professionista del calcio. Certo, forse avrebbe preferito essere impegnato ancora sul campo a preparare l'assalto alla Champions, ma questa è una consolazione niente male.