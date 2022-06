Nicolò Zaniolo e Federico Chiesa insieme. Non ancora sul campo, ma in una serata tra amici. Ha fatto subito impazzire i tifosi della Juve sui social la foto pubblicata nelle Instagram stories dal fantasista della Roma, in posa per un selfie con l'esterno bianconero. Segnale di mercato? Non necessariamente, ma con la Signora segnalata ormai da tempo sulle tracce del classe 1999 giallorosso è bastato poco per far scattare la caccia all'indizio, in attesa di capire se Zaniolo lascerà davvero la capitale e soprattutto di rivedere in campo Chiesa con la maglia della Juve.