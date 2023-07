La Juventus è pronta a debuttare nella nuova stagione con un look completamente rinnovato. La squadra ha optato per unaprodotta da Adidas, caratterizzata da una t-shirt nera, elegante e ricercata. La maglia presenta i loghi del club, della casa produttrice Adidas e il marchio Jeep, l'azienda che sponsorizza la società. Un design sorprendente con dettagli di stile come i bottoncini, che aggiungono un tocco di classe. Anteprime della maglia sono state pubblicate sul sito footyheadlines.com, suscitando grande curiosità e aspettative tra i tifosi, pronti ad apprezzare questo nuovo look nella prossima stagione.