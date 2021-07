Paulo Dybala è tra i giocatori che oggi si sono presentati alla Continassa per il primo giorno di lavoro estivo in vista della prossima stagione. L'attaccante argentino ha pubblicato su Instagram una foto del suo ingresso,Quella di chi sa di dover affrontare un'annata di rilancio per provare, finalmente, a diventare il leader tecnico della Juventus nel pieno della carriera.