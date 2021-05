Alla forma del Minnesota, è diventato ufficiale: la Juventus ha nuovamente ingaggiato Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese ha firmato ieri sera, a Villa Agnelli, un accordo di 4 anni a 7 milioni a stagione. E per celebrarlo ha voluto innanzitutto postare un'immagine della 'forma' dello stato degli USA citato dall'allenatore in una delle più celebri conferenze. Ecco, si sono sentiti chiamati in causa anche i Vikings, che del Minnesota sono di fatto i 'padroni': il club di football americano ha risposto con un 'SUP', cioè 'whats'up', cosa succede. Succede che... è tornato Max!