Lapubblica una foto per celebrare l'unione del gruppo, scattata proprio nel corso della gara contro la Lazio, poi vinta per 3-0 dai bianconeri. Sullo sfondo però è immortalato il centrocampista dellaSergej, da tempo finito nei radar bianconeri. Al punto che nel momento della sua sostituzione è stato tributato dallocon parecchi applausi. I tifosi però notano subito il dettaglio ed insorgono. In gallery i commenti, di seguito il foto: