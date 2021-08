Alla fine la Juventus sembra proprio che ce la farà a riprendere con sé Moise Kean dopo la partenza di due anni fa sponda Everton. Dopo la maturazione avvenuta in parte anche nel Paris Saint-Germain la scorsa stagione, il giovane attaccante di scuola bianconera, fuori dal progetto tecnico di Rafa Benitez, è pronto a tornare alla Juve: il direttore sportivo Federico Cherubini sta lavorando col club di Liverpool per unQuale condizione? L qualificazione in Champions League della Juve. Quali cifre? Secondo Calciomercato.com sembra si possa chiudere a, proprio i soldi che a Torino stanno per incassare dalla cessione di Cristiano Ronaldo al Manchester United.