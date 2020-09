1









Non ci sono più indugi, Alvaro Morata è titolare. Così ha scelto Andrea Pirlo per il big match contro la Roma, schierando fin dall'inizio il nuovo arrivo, finalmente il 9 tanto cercato sul mercato. Ma non sono finite le sorprese, perchè il Maestro lascia fuori Frabotta per spostare Kulusevski sulla fascia destra, mentre sulla sinistra c'è Cuadrado. Ecco la formazione:



Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Kulusevski, McKennie, Rabiot, Cuadrado; Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo