Qualche cambio di formazione per Andrea Pirlo contro la Roma, anche per preservare le energie in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter. In difesa un turno di riposo per Cuadrado, mentre a centrocampo tornano titolari sia Arthur che Chiesa rispetto alla gara contro i nerazzurri. Davanti la coppia Ronaldo-Morata.



JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, Arthur, Rabiot, McKennie; Morata, Ronaldo. All. Pirlo