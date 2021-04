Manca pochissimo ad un appuntamento fondamentale per il rush finale di stagione. La Juventus, 62 punti in classifica, si appresta a sfidare l’Atalanta, 61 punti, al Gewiss Stadium, nel match di cartello delle 15. Come si evince dal posizionamento in classifica, non solo si tratta di una sfida affascinante per blasone delle squadre, ma importante per il piazzamento in un posto in Champions. Ecco la formazione ufficiale dei bianconeri:



Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata. A disp: Buffon, Pinsoglio, Danilo, Bonucci, Demiral, Frabotta, Arthur, Ramsey, Kulusevski, Felix Correia. All. Pirlo