Paulo Dybala, rinnova e resta o va? Il numero 10 della Juventus è in bilico e il suo futuro in bianconero a rischio. Domani avverrà l'incontro decisivo, il primo del 2022, per capire che direzione potrà prendere la trattativa per il nuovo contratto dopo le polemiche, gli sguardi e i messaggi da entrambe le parti. Eppure c'è già chi si immagina una Juve senza Paulo Dybala. Tuttosport, in edicola oggi, ha schierato la squadra di Allegri così: due colpi di mercato, un rientro e un addio, quello della Joya.



Eccola nella nostra gallery.