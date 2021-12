Laattuale, quinta in Serie A con il dodicesimo attacco del campionato, si presta a molti paragoni con il passato bianconero. Fra i raffronti che si possono fare c'è ad esempio quello relativo alrecente del club. Un altro gioco interessante che si può fare è vedere, limitandoci agli ultimi 30 anni della storia del club torinese., formazione titolare più altrettante riserve, noi abbiamo inserito due rappresentanti della rosa di oggi. E voi, qual è la vostra 'flop 11' della Juve 1990-2021?e diverse gestioni, da Moggi a Marotta, fino a Paratici, passando per l'interregno post Calciopoli legato ai nomi di Blanc, Cobolli Gigli e Secco,. Come tutte le classifiche di questo tipo, è ovviamente opinabile: la discussione è aperta!