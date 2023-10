In prestito alla Viola, il brasiliano sta rialzando la testa dopo gli anni bui tra Juve e Liverpool, così Rocco Commisso e Joe Barone stanno già pensando ad un futuro ancora a Firenze. Intercettato a margine dell'assemblea della Lega Serie A, il direttore generale Joe Barone ha confermato ai microfoni di Calciomercato.com questa volontà, acquistarlo a fine anno:- Arthur è arrivato a Firenze in prestito con diritto di riscatto già fissato a 20 milioni di euro pagabili in 3 esercizi, firmando il rinnovo con la Juve fino al 30 giugno 2026. Le cifre, dunque, sono già scritte, ma quel "vedremo cosa si potrà fare" fa ipotizzare una richiesta di una nuova trattativa con il club bianconero. 20 milioni di euro circa sarà il peso a bilancio del cartellino del brasiliano al 30 giugno 2024, ma è ipotizzabile la richiesta di un nuovo prestito, questa volta con obbligo di riscatto, che farebbe scendere il valore a bilancio al 30 giugno 2025 e potrebbe regalare alla Juve una plusvalenza maggiore e alla Fiorentina un esborso minore. La volontà, intanto, pare chiara.