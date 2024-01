Caccia al centravanti. La Fiorentina proverà a piazzare un colpo anche nel ruolo di punta e fra i nomi particolarmente apprezzati in Toscana c'è anche quello di Moise. Ma, come riporta il Corriere dello Sport, prima di provare l'assalto allo juventino, i viola dovranno necessariamente provare a cedere, che però ha poco mercato. Una soluzione percorribile potrebbe essere quella di Empoli, magari in prestito, ma l'alto ingaggio dell'ex Spezia da circa un milione e mezzo rende tutto più difficile. E la soluzione, poi, dovrebbe anche essere di gradimento per il giocatore.