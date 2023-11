DaLa Fiorentina è una delle due squadre con il più basso livello di PPDA in questo campionato (10.9, come il Lecce), dimostrandosi come una delle due che pressa di più; il PPDA è il rapporto tra i passaggi dell'avversaria permessi fuori dalla propria trequarti difensiva e il numero di azioni difensive fuori dalla trequarti difensiva, un numero basso indica un alto livello di pressing e viceversa – la Juventus ha invece il quarto dato più alto (15.9).