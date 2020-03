La Fiorentina sulle tracce di Daniele Rugani. La società viola, secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, sembra intenzionata a monitorare il giocatore della Juventus, che in questa parte di stagione non ha trovato molto spazio. La Juventus non lo ha lasciato partire nelle precedenti due sessioni di mercato, ma potrebbe sedersi ad ascoltare offerte nella prossima finestra aperta ai trasferimenti.