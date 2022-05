Al cospetto della Signora, la Fiorentina trema. Almeno in attacco. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale del club a poche ore dal match di questa sera, la squadra viola non ha segnato in 7 delle ultime 11 gare casalinghe di Serie A contro la Juventus. Nel periodo, dal 2011 in poi, nessuna formazione ha frenato il suo attacco così spesso come i bianconeri, che oggi proveranno a ripetersi per migliorare ulteriormente un ottimo trend difensivo contro i gigliati.