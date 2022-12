Dopo l'ottimo Mondiale svolto in Qatar, ora la Fiorentina sta provando a fare di tutto per trattenere il gioiellino del Marocco Amrabat. Sul centrocampista si è inserita in queste ultime ore anche la Juventus, ma stando a quanto riportato pochi istanti fa dall'Ansa, i gigliati sarebbero intenzionati ad esercitare la clausola del rinnovo di contratto e che di conseguenza, prolungherebbe i rapporti fino al 2025.