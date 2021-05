Il contratto in scadenza nel 2023 non fa stare tranquilla la Fiorentina, perché Dusan Vlahovic ha tanto mercato. Internazionale ma soprattutto nazionale, dove Milan e Juventus hanno messo gli occhi sull’attaccante serbo. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, la Viola avrebbe un piano: rinnovare il contratto del classe 2000 in modo tale da poter inserire una clausola rescissoria che tuteli il club in caso di separazione. Lavori in corso, tra chi cerca di trattenere Vlahovic e chi lo brama nel proprio reparto offensivo della prossima stagione.