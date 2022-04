La Juventus se non dovesse riuscire ad accaparrarsi il difensore del Chelsea ma in scadenza di contratto Antonio Rudiger virerebbe tutto sul difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic. Come riporta il Corriere dello Sport i viola sarebbero disposti a cedere il difensore serbo per una cifra attorno ai 20 milioni di euro. Prezzo che la Juve potrebbe pagare. Milenkovic se arrivasse a Torino ritroverebbe l'amico e compagno di nazionale Dusan Vlahovic.