Il mercato è appena entrato nel vivo e in casa Juve gli obiettivi finiti nella lista dei dirigenti bianconeri sono diversi. Tra questi è rispuntato anche il nome di Nicolò Zaniolo, ora in forza al Galatasaray ma che sta facendo carte false per fare il suo ritorno in Italia. Stando a quanto riportato pochi istanti fa dalla Gazzetta dello Sport però, anche la Fiorentina avrebbe messo gli occhi sull'ex giallorosso, tanto da aver formalizzato un'offerta da cicrca 15 milioni di euro che però, è stata rispedita al mittente.