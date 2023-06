Dopo una stagione in prestito al Bologna, l'esterno di proprietà della Juve Andrea Cambiaso è pronto a fare il suo ritorno nel quartier generale della Continassa, ma anche in questa occasione la sua potrebbe essere solo una sorta di vacanza. Stando a quanto riportato da La Nazione, infatti, la Fiorentina starebbe pensando di prelevare in prestito il giocatore, per sopperire alla partenza di Terzic. I bianconeri valutano questa opzione solo in caso di un riscatto obbligatorio e definitivo in futuro.