Nemmeno l’arrivo di Frank Ribery e quello, prossimo, di Rafinha sembrano ammorbidire la posizione del patron della Fiorentina Rocco Commisso. Come riporta Sky, la società viola ha ribadito una volta di più di non volersi privare di Federico Chiesa. Rocco Commisso vuole che il giovane attaccante italiano faccia parte del nuovo progetto viola almeno per questa stagione. Nella giornata di ieri è andato in scena un incontro tra Fali Ramadani, agente del giocatore, e Fabio Paratici che aveva in oggetto il futuro di Federico Chiesa. L'ostracismo mostrato dalla proprietà Commisso ha fatto fallire il meeting. Chiesa resta ancora un anno alla Fiorentina.