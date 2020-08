Volevano parlare di Higuain, interessati com'erano alla situazione del Pipita. Nel mezzo di qualche discorso sarebbe finito anche Pellegrini, data la necessità di prendere un esterno mancino. E alla fine? Niente, la Juve non ha bussato a casa Fiorentina per discutere dell'ingaggio di Federico Chiesa. Nonostante le promesse. Dunque, per Commisso ora "è arrivato il momento di chiarire il rapporto contrattuale. La squadra tornerà a lavorare domani: niente ritiro sulle Dolomiti ma una preparazione fatta in casa, nel Centro Sportivo Davide Astori. La società è convinta che sia opportuno confrontarsi: La Fiorentina finora non ha ricevuto offerte indecenti per Chiesa, né dall’Italia, né dall’estero. Solo qualche timido approccio", scrive la Gazzetta. Non bianconero: ma della Roma.